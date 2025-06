La dipendenza da gioco d’azzardo è una piaga silenziosa ma devastante, che affonda le sue radici nella fragilità sociale e personale e che, negli ultimi anni, sta assumendo dimensioni preoccupanti anche in Calabria. Nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento targato LaC e condotto da Pier Paolo Cambareri, si accendono oggi i riflettori su un fenomeno spesso sottovalutato ma dagli effetti profondi e drammatici.

Ospite in studio il dottore Roberto Calabria, direttore del Ser.D dell’Asp di Cosenza, punto di riferimento nella lotta contro le dipendenze. Insieme a lui rilanceremo i contenuti dell'iniziativa tenuta ieri a Palazzo Campanella, su impulso della Commissione regionale contro il fenomeno criminale, e cercheremo di capire l’impatto del gioco d’azzardo patologico nella nostra regione, i profili delle persone più esposte, le ricadute sociali ed economiche e, soprattutto, le strategie da mettere in campo per contrastare la diffusione della dipendenza.

La prevenzione, la sensibilizzazione, il ruolo delle istituzioni e della sanità pubblica: sono questi i temi al centro di una riflessione urgente e necessaria. Quali strumenti servono per tutelare i soggetti più vulnerabili? Cosa si sta facendo, e cosa ancora manca, per arginare un fenomeno che distrugge vite e famiglie nell’ombra? Domande alle quali tenteremo di dare una risposta con il contributo prezioso del dottore Calabria. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.