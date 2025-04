Dall’Abruzzo alla Calabria per riscoprire le radici familiari e trasformare la passione per il vino in impresa sostenibile. Appuntamento stasera alle 23:30 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play

Venerdì 18 aprile, alle ore 23.30, andrà in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) la 103esima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della 103esima puntata, Giovanni Benvenuto, imprenditore del vino a Francavilla Angitola (provincia di Vibo Valentia). Giovanni è nato ed ha vissuto in Abruzzo, ma poi ha sentito il richiamo di quelle radici familiari che lo riconducevano alla Calabria, a luoghi incantevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, alle tradizioni delle produzioni agroalimentari di qualità.

Una scelta di vita, quindi, quella di dedicarsi alla coltivazione delle viti e alla trasformazione del uve in vino nella propria cantina. Giovanni ha sposato la filosofia del biologico ed ha puntato sulla riscoperta di vitigni autoctoni quali lo Zibibbo e il Magliocco Canino. Tra gli obiettivi: puntare anche sull'enoturismo.