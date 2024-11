Si può essere mafioso e al tempo stesso omosessuale? Ne parleremo stasera, 6 giugno alle 21.00 su LaC nel corso della nuova puntata de Gli Intoccabili, il primo docureality sulla mafia condotto da Klaus Davi

Si può essere mafioso e al tempo stesso omosessuale? E' vero che ci sono dei boss gay? E che fine fa una donna dei clan che si scopre lesbica? I mafiosi occultano con rara maestria il loro privato ma scavando si scopre che sono frequenti gli amori proibiti fra picciotti, ricorrenti gli episodi di stupro e pedofilia, all'ordine del giorno le condotte violente nei confronti delle donne.

Cercheremo di rispondere a queste domande con contributi esterni e ospiti in studio durante la terza puntata de ‘Gli Intoccabili’ in onda stasera, 6 giugno, alle 21 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it



Ospiti della serata - On. Bruno Censore (Pd), Dottoressa Vera Slepoj (psicologa in collegamento), Avv. Lucio Dattola (presidente provinciale Arci Gay Reggio Calabria), Rosario Sergi (sindaco neoeletto di Platì), Salvatore Piromalli (alias Doretta Queen - drag queen), Massimo Ciancimino (in collegamento, figlio di Vito Ciancimino), Eugenio Guarascio (imprenditore e presidente del Cosenza Calcio), Gerardo Bonifati (carnevale di Castrovillari), Fausto Orsomarso (consigliere regionale).