Nuovo appuntamento con il programma condotto da Klaus Davi. Ospiti in studio, reportage e inchieste

Seconda puntata della nuova stagione de “Gli Intoccabili”, il primo docureality sulle mafie ideato e condotto dal noto giornalista e massmediologo Klaus Davi in onda su LaC.



Ospiti in studio Antonella Pagliuso, la sorella dell’avvocato ucciso barbaramente a Lamezia la notte del 10 agosto, Vincenzo e Vincenzino Chindamo, fratello e figlio di Maria, l’imprenditrice agricola di Laureana di Borrello scomparsa lo scorso maggio, Martino Ceravolo, il padre di Filippo, il 19enne di Soriano Calabro ucciso per errore in un agguato il 25 ottobre 2012 nelle Preserre vibonesi.



Interverranno anche l’On. Angela Napoli (Commissione parlamentare antimafia), i giornalisti Antonio Sisca e Giulietto Chiesa, Claudio Torchia (Todosport Volley), Giovanna Fronte (Associazione antiracket Vibo Valentia), Giovanni Barberio (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Vibo), Serena Uccello (giornalista Il Sole 24 Ore e autrice “Generazione Rosarno”)



In collegamento telefonico il leader della Lega Nord, Matteo Salvini e Stefano Bisi (Gran maestro del Grande Oriente d’Italia).