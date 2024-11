Il giudizio di D'Agostino sul nuovo programma di LaC, Gli Intoccabili, nato da un'idea di Klaus Davi

"Con troupe al seguito, Davi fa circolare vele pubblicitarie con foto di scomparsi per mano di Lupara bianca, ma anche di pericolosi latitanti come Giuseppe Pelle e Matteo Messina Denaro e racconta le reazioni della gente comune: boss fanno gestacci, pattuglie di picciotti infastiditi che inseguono gli operatori". Così inizia l'articolo di 'Dagospia', che traccia un profilo del nuovo programma di Klaus Davi su LaC, già battezzato "'Ndrangheta television'. D'Agostino mette in evidenza il coraggio forse sconsiderato del giornalista, che si addentra nei territori dominati dalla 'ndrangheta senza rinunciare alle provocazioni.



