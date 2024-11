La troupe de LaC si è recata ad Archi presso la casa del boss ma l’accoglienza non è stata delle migliori. A rispondere al citofono una donna che, appena sentito il nome “Klaus”, ha interrotto la comunicazione per poi chiudere immediatamente il cancello

I giornalisti Klaus Davi e Consolato Minniti, sabato mattina, si sono recati ad Archi, presso la casa del boss Orazio De Stefano nel tentativo di fargli una intervista. L’accoglienza non è stata tra le migliori. A rispondere al citofono è stata una donna, probabilmente la moglie di De Stefano, che, appena sentito il nome "Klaus", ha interrotto la comunicazione, per poi chiudere immediatamente la cancellata in faccia alla troupe presente, mentre il pitbull di famiglia continuava ad abbaiare minacciosamente.

Klaus Davi, allora, ha chiamato più volte De Stefano, chiedendogli di poter parlare pochi minuti, senza ricevere alcuna risposta. Dopo aver citofonato anche agli altri campanelli presenti, è riuscito solo a scambiare poche battute con il nipote di Orazio. Al giovane, Klaus Davi ha chiesto di riferire allo zio, la sua volontà d'incontrarlo.

Ecco il video realizzato dalla troupe de "Gli Intoccabili", il primo docureality sulle mafie, in onda il sabato, in prima serata alle ore 21.00 sull'emittente LaC: