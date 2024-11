Seconda puntata di Imprenditori in Volo su LaC Tv, oggi, lunedì 8 luglio, alle ore 17.15 (canale 11 del digitale terrestre, 820 di Sky, 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play). Conduce il giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

Protagonista della seconda puntata Alessandro Pitingolo, imprenditore del settore ortofrutticolo noto come il Mago della Frutta di Montepaone Lido (Catanzaro).

Alessandro Pitingolo punta alla massima valorizzazione e promozione delle filiere corte e delle produzioni locali, per cui negli anni la sua attività è diventata un'occasione proficua di lavoro per diverse aziende del territorio. Il Mago della Frutta è impegnato ad offrire anche un'articolata serie di servizi sia ad imprenditori della ristorazione e della ricettività turistica, in un comprensorio peraltro molto conosciuto per l'economia balneare, sia ai singoli consumatori (sono ormai celebri i succulenti Panini di Zio Alessandro che in gergo vengono denominati "colazioni", farciti con gustosi salumi e formaggi della tradizione, nonché con conserve sottolio spesso preparate in proprio). La trasmissione, che va in onda ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 17.15, può essere seguita in streaming e on demand su LaC Play.