"Grand Terroir", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. "Grand Terroir" è stata programmata da LaC Network nell'ambito dell'omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia.

La quattordicesima puntata ci vedrà nella Sila Grande, dove si è svolta, a cura di Ara e Arsac, la tradizionale asta delle manze di bovino podolico. La podolica è un'antica razza calabrese, allevata anche in Lucania, Puglia, Molise e in qualche altra area del Sud Italia, è molto rustica e rappresenta l'emblema della biodiversità. Siamo di fronte a un animale che pascola libero e che quindi predilige l'allevamento allo stato brado o semibrado, che si nutre quotidianamente di centinaia di diverse specie ed essenze vegetali spontanee, che ha nel proprio "dna" la transumanza annuale, che genera carni e latte di altissimo livello. La Podolica fa parte del ristretto gruppo di bovini, assieme a Marchigiana, Chianina, Romagnola e Maremmana, il cui patrimonio genetico è garantito e certificato dall'Anabic. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.