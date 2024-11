Bergamotto ed enoturismo saranno i temi della seconda puntata di Grand Terroir in onda su LaC On Air (canale 17 Ddt, 820 di Sky, 411 di Tivùsat, on demand su LaC Play).

Grand Terroir è un sistema di LaC Network che mette in rete Persone, Aziende, Territori e Identità culturali attraverso la comunicazione integrata professionale che fa da catalizzatore. Grand Terroir genera quindi sviluppo sostenibile, opportunità diffuse, applica criteri meritocratici, esalta le competenze e le attitudini dei singoli. Le telecamere di Grand Terroir hanno filmato a Bova Marina la nascita di un nuovo bergamotteto a cura dell’azienda La Spina Santa guidata dal giovane imprenditore Bruno Autelitano. La filiera corta è la filosofia ispiratrice di tutti i prodotti di un marchio famoso per il Bergotto, bibita gassata al Bergamotto, e per il Kaciuto, amaro di straordinaria personalità che nasce da un blend di quattro infusi naturali: alloro, finocchietto, liquirizia e bucce di bergamotto di Reggio Calabria.

A Torre Melissa, invece, provincia di Crotone, è stata seguita l’inaugurazione della Cantinetta Capoano, nuova avvincente sfida dell’azienda vitivinicola Baroni Capoano di Cirò Marina. La Cantinetta nasce all’interno dell’Hotel Napoleon, struttura alberghiera molto moderna, situata sulla Statale jonica 106, a due passi da un meraviglioso tratto di Mare Jonio. Massimiliano Capoano, erede di una nobile famiglia e protagonista del lancio in questi ultimi anni dell’omonima cantina, ha in mente di puntare anche sull’enoturismo, proponendo agli amanti del vino tour che fanno leva sull’immenso patrimonio storico, culturale, identitario, agroalimentare ed enogastronomico del Cirotano. Dalle visite in cantina, nella bella bottaia, alle esperienze nella Cantinetta dove, peraltro, Massimiliano Capoano, dimostrando particolare amore per il territorio, ha voluto che fossero presenti molte delle etichette espresse dalla più estesa area Doc della Calabria.

Grand Terroir va in onda sabato 6 luglio alle ore 15.00. Conduce Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista, esperto di origini culturali e identitarie dell’agroalimentare calabrese, nonché responsabile del sistema Grand Terroir che fa capo a LaC Network.