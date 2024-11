Grand Terroir è un sistema del Network LaC che mette in rete aziende, persone, territori e identità culturali al fine di generare sviluppo sostenibile. L'enzima che catalizza tante energie positive è la comunicazione integrata. Su LaC on Air (canale 17 DDT), ogni sabato, alle ore 15.00, "Grand Terroir": conduce Massimo Tigani Sava. Servizi e approfondimenti per dare voce alla Calabria che lavora, che investe e produce, che rischia in proprio, che valorizza competenze e dedizione, che crede nella meritocrazia.

Iuzzolini e Castagnino protagonisti della prima puntata

Sabato 29 giugno puntata dedicata a Tenuta Iuzzolini, leader nella produzione di vini di qualità a Cirò Marina, e all'azienda agricola Castagnino di Scandale, specializzata nella filiera del melograno.