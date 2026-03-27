Il talk condotto da Antonella Grippo torna per analizzare l’esito della consultazione e le possibili conseguenze politiche per maggioranza e opposizione. Appuntamento alle 22 su LaC Tv
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La vittoria schiacciante del fronte del No in materia di referendum sull’ordinamento giudiziario sollecita analisi approfondite, suscita interrogativi circa i futuri scenari politici di maggioranza e opposizione. Chi pagherà lo scotto di una così vistosa debacle? Non tutto è come sembra. Intanto c’è chi esulta.
Per sciogliere i nodi residui sull’esito della consultazione e immaginare il futuro, il talk di LaC Perfidia, condotto da Antonella Grippo, si affida come sempre a un parterre di ospiti di alto livello. Ci saranno Giuseppe Lombardo (Procuratore aggiunto Reggio Calabria), Nicola Irto (Senatore PD), Ylenia Lucaselli (Deputato Fratelli d’Italia), Salvatore Staiano (Avvocato), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Mons. Gianni Fusco (Università Lumsa). L’appuntamento è su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) questa sera, venerdì 27 marzo, alle 22.