Attori, registi, sceneggiatori, montatori rigorosamente under 12: il "Moscerine Film Fest" dalla presentazione in Campidoglio alla premiazione del miglior corto, Menzione speciale di viaCondotti21 e LaCNetwork

Comunicare. Una piccola parola dal significato grande. Grande come il Moscerine Film Festival, il contest cinematografico arrivato alla seconda edizione. Un grande evento fatto dai più piccoli: gli under 12.

Attori, registi, sceneggiatori e montatori, tutti si sono messi alla prova partecipando al contest, organizzato dall’associazione Le Moscerine, vedendo poi il prodotto finito direttamente in un cinema: il grande schermo del Nuovo Cinema Aquila.

In viaCondotti21 comunicazione è il nostro lavoro, oltre che la nostra passione. Una passione forte tanto da spingerci prima a creare una sinergia con l’Associazione che cura da due anni il progetto, sia a raccontarvi, nella puntata de LaCapitale Eventi in onda oggi alle 16 su LaC Tv, questo viaggio: dalla presentazione in Campidoglio di Moscerine Film Fest fino alla proiezione su grande schermo e la premiazione del miglior corto.

Un viaggio pieno di emozioni, che spesso non valorizziamo lasciando spazio alla razionalità dell’età adulta. Comunicare attraverso le immagini è un’esigenza primordiale, per questo l’associazione ha l’importante scopo di educare alle immagini. La parola viene dopo e spesso potrebbe anche non venire proprio, com’era per il cinema muto.

Veicolare le emozioni interiori dei bambini attraverso le immagini, rendendoli parte attiva di questo scambio tra sé stessi e quello che provano interiormente. Dare l’opportunità di esprimersi attraverso i device di ultima generazione e i nuovi media, costruendo un prodotto reale, tangibile. Un corto, proiettato in un cinema vero.

In questo viaggio vi mostreremo le tante sfaccettature di questo progetto: dalle scuole sino agli ospedali, dove i bambini oncologici hanno avuto la possibilità di votare il corto più bello. Durante la conferenza stampa di presentazione la narrazione è stata affidata a Paola Bottero, direttore strategico del nostro gruppo, che ha rappresentato il senso del progetto e della partnership prima di presentare la giuria del festival – composta da illustri ospiti: Claudia Gerini, Michele Santoro, Mussi Bollini, Vito Zagarrio, Mario Bellina e tanti altri. Il momento più bello in chiusura: il “passaggio del testimone” da Beatrice ad Azzurra e Aurora, piccole presentatrici di questa seconda edizione.

Un festival a 360°, con tanti progetti collegati, come “Focus Scuole”, che è anche categoria in gara. Il compito delle scuole è fondamentale, in relazione all’educazione all’immagine. Le scuole hanno il compito di insegnare a codificare il linguaggio “immagine”: imparare a conoscere il mondo attraverso le immagini, educando i bambini a sviluppare una coscienza critica, senza essere bombardati come soggetti passivi, come capita troppo spesso. L’aspetto didattico è di primaria importanza ed è per questo suo ruolo che Moscerine sta per approdare anche nelle scuole calabresi.

Il viaggio de LaCapitale Eventi continua in uno dei cinema storici del quartiere Pigneto a Roma: il Nuovo Cinema Aquila. Nei giorni del Festival tanti giochi e laboratori e cinema. Tanto cinema fatto dai piccoli.

Ci siamo emozionati guardando i loro corti, ci siamo divertiti giocando con questa puntata e abbiamo gioito con loro, perché per noi hanno vinto tutti i bimbi che si sono messi in gioco.

Abbiamo suggellato l’importanza e la bellezza di questo Festival non solo come media partner, ma anche con la “Menzione speciale viaCondotti21 e LaC Network” a Matilde Piccolo e al suo corto Vita da cane, “per aver interpretato l’amore verso Otto trasformandolo in un perfetto narratore di gioia e di quotidianità: l’insolito punto di vista, i neri per scandire i tempi del riposo, le carezze che arrivano direttamente al cuore dello spettatore, fanno del corto un perfetto esempio di comunicazione empatica ed efficace”.

Non vi sveliamo altro: le luci si sono spente e il ciak è partito. Silenzio, comincia il cinema dei bambini.

Questa puntata di LaCapitale Eventi andrà onda alle ore 16 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.