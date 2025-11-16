Chi di voi ricorda cosa c’era prima della propria nascita? Il piccolo di Anoia racconta la sua esperienza in un libro. Appuntamento alle ore 12 su LaC Tv
A soli otto anni – dopo aver iniziato a disegnare sulle pareti della sua cameretta ad appena due anni – il bimbo di Anoia (RC) ha scritto il suo primo libro: Ti ricordi di me. Cosa c’è prima della vita . Un racconto intenso delle sue memorie e di quello che, secondo lui, ha vissuto “prima” della nascita.
Con il supporto della sorella Gaia, e dei genitori Diego e Paola, Manuele trasforma qualsiasi spazio in una tela, dipingendo con ogni materiale a disposizione e dando vita a opere che stupiscono.
Una storia di famiglia, creatività e immaginazione che saprà emozionare. Vi aspettiamo domenica 16 novembre alle ore 12 su LaC Tv canale 11 DTT e subito dopo disponibile su LaCPlay.