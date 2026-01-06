La scelta ricaduta sul professionista origi nario di Catanzaro ha fatto seguito ad una selezione pubblica, formalizzata con una delibera della giunta capitolina e un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri

C’è l’entusiasmo e la determinazione della Calabria dietro il nuovo ambizioso volto che assumerà il litorale della Capitale. L’architetto Carlo Mazzei, nato a Catanzaro, è stato ufficialmente nominato Direttore della "Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti" di Roma Capitale. Una scelta arrivata dopo una selezione pubblica, formalizzata con una delibera della Giunta capitolina e un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri.

Dal Sud alla sfida della Capitale

Sebbene si sia trasferito giovanissimo a Roma per laurearsi all'Università "La Sapienza", Mazzei porta con sé quell'impronta calabrese fatta di solidità e visione. Esperto in progettazione urbana, il suo nome è noto tra gli addetti ai lavori anche per il saggio tecnico “Il governo dell'incertezza”, un’analisi profonda su come gestire le trasformazioni complesse delle città moderne.

Il "motore" del cambiamento: il progetto per Ostia

Mazzei non assume un incarico qualunque: la Direzione che si appresta a guidare è considerata il vero cuore strategico per il futuro turistico e ambientale di Roma. A lui è affidata la missione di trasformare il rapporto tra la Città Eterna e il suo mare, con un focus particolare su Ostia.

Il lavoro della struttura è strettamente connesso al cosiddetto maxi progetto del “Parco del Mare”, che prevede la rinaturalizzazione delle dune, la trasformazione del lungomare in un boulevard pedonale e ciclabile, lo spostamento della litoranea e il rilancio turistico di Ostia.

Una visione post-Giubileo

L'obiettivo della Giunta Gualtieri è chiaro: restituire a Roma la sua identità di "città di mare". Per farlo, ha puntato sulle competenze tecniche e sulla capacità gestionale di Mazzei, chiamato a disegnare una strategia di lungo periodo che vada oltre l'evento del Giubileo, puntando su innovazione e sostenibilità.

L'impegno assunto dal professionista catanzarese è dunque quello di lasciare un segno indelebile nell'urbanistica della Capitale d’Italia.