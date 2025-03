Mercoledì 26 marzo, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantacinquesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantacinquesima puntata Rosario Franco, capo panel test per gli oli extravergini di oliva. La Calabria è una regione ricca di uliveti e tra le più importanti del Mediterraneo per la produzione di olio Evo, anche biologico, nonché Igp o Dop.

Un patrimonio enorme di biodiversità, che annovera tante cultivar autoctone, caratterizza le pianure e le colline di una regione in cui si produce olio d'oliva da millenni. Rosario Franco è dipendente Arsac ed è uno specialista di olio Evo, con all'attivo tante partecipazioni in giurie di premi nazionali e internazionali. Dall'intervista emergono consigli per i consumatori e riflessioni sulla produzione olivicola calabrese. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.