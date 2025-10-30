L’”oro verde” dello Stretto raggiunge un traguardo atteso da anni per un prodotto che è diventato simbolo di identità, biodiversità e innovazione

Grandi novità per il comparto agricolo calabrese: il Bergamotto di Reggio Calabria ottiene il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta. Un traguardo atteso da anni, che restituisce piena dignità e valore a quello che da secoli è definito l’“oro verde” dello Stretto, simbolo di identità, biodiversità e innovazione.

Sarà questo il tema al centro della nuova puntata di Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con l’inviato in esterna Silvio Cacciatore. Un viaggio nel cuore di una storia tutta calabrese, che unisce tradizione e futuro, agricoltura e ricerca, impresa e tutela del territorio.

Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale, il Bergamotto di Reggio Calabria è pronto a compiere l’ultimo passo verso il riconoscimento europeo, aprendo scenari nuovi per il mondo produttivo e per l’economia locale. La certificazione IGP rappresenta infatti un marchio di qualità e tracciabilità, ma anche un’opportunità di rilancio per un settore che ha saputo coniugare scienza e passione, profumi e sostenibilità, sapori e innovazione.

Nel corso della puntata, spazio al confronto con esperti, accademici e rappresentanti istituzionali, per analizzare le prospettive di crescita della filiera bergamotticola e il ruolo della cosiddetta “IG Economy”, la nuova frontiera dell’integrazione tra produzioni identitarie, turismo, biodiversità e sviluppo sostenibile.

Ospite in collegamento esterno l’agronomo Rosario Previtera, presidente del Comitato promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP, tra i protagonisti del lungo percorso che ha portato al riconoscimento. Con lui, rappresentanti del mondo dell’Università e della ricerca, delle associazioni di categoria e della politica, per una riflessione a più voci su ciò che questa conquista significa per l’intera Calabria.

Dal profumo delle essenze alla forza delle comunità rurali, il bergamotto torna protagonista, simbolo di una Calabria che sa innovare senza perdere le proprie radici. Appuntamento con Dentro la notizia alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.