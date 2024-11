Puntuale come ogni venerdì ecco la nuova puntata di Zona D. Si chiude il girone di andata nei campionati di Eccellenza e Promozione, mentre in Serie D si va verso la conclusione della prima fase. Il mercato ancora aperto, le panchine che continuano a saltare, i calciatori protagonisti di un brillante avvio, la situazione sempre pericolosa per le calabresi di coda in Serie D che frena le ambizioni delle squadre di Promozione in corsa per il vertice: questi e tanti altri ancora gli argomenti oggetto di discussione

Ospiti di Roberto Saverino saranno il tecnico del Capo Vaticano, Diego Surace, il difensore e capitano del San Nicola da Crissa, Giuseppe Mazza, il centravanti Valentino Azzinnaro della DB Rossoblù Luzzi, fra l’altro il bomber più prolifico in Calabria, fra i Dilettanti, e il presidente Eugenio Minniti dell’Ardore, capolista nel girone B di Promozione.

E inoltre un arbitro di Serie A si concederà ai microfoni di Zona D: scopriremo insieme di chi si tratta. E poi ancora, la classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B che continua a riservare sorprese: scopriremo chi sono i leader della Top Ten a una giornata dalla fine del girone di andata. Non perdere l'appuntamento con Zona D, il programma che ti porta nel cuore del calcio dilettantistico regionale! Alle ore 22:30 su LaC Tv.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.