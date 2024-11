Il calcio giovanile, fra limiti e proposte, in evidenza nella puntata numero 35 di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ospiti di Roberto Saverino, l’ex allenatore della Primavera della Vibonese Francesco La Malfa e il responsabile tecnico dell’Under 19 della Calabria, Luigi Carnevale.

