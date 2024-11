Collegamenti in diretta da Milano con l'inviato Antonio Alizzi per seguire le trattative di mercato. Ospite della trasmissione l'allenatore Gaetano Fontana

In onda questa sera la terza puntata di "11 in campo", il programma sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista Nicola Binda. In studio, come di consueto, l'ex calciatore della Reggina Francesco Cozza e Jennifer Stella.

La puntata di questa sera da molto spazio alle ultime ore di calciomercato, che il nostro network sta seguendo in diretta da Milano. Anche all'interno di "11 in campo" collegamenti con l'Hotel Sheraton di Milano (sede delle trattative di mercato) con l'inviato Antonio Alizzi.

Gli ospiti

In collegamento via Skype l'allenatore Gaetano Fontana.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.