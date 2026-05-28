Il malore della nota showgirl argentina Belen Rodriguez ha squarciato un velo sulle tante fragilità che vive la società odierna e che non risparmiano neanche chi ha soldi, fama e bellezza. Ne parleremo con Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali dell'Università di Salerno, e Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.