Come ogni lunedì si rinnova anche oggi l'appuntamento con “11 In Campo”, il programma sportivo, giunto alla ventitreesima puntata, ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista de La gazzetta dello sport Nicola Binda. In studio l’ex arbitro Mario Palmieri e Jennifer Stella. Si parlerà di una giornata di campionato che è stata caratterizzata dalla vittoria all’ultimo secondo della capolista Parma contro il Venezia, dei pareggi di Catanzaro e Cosenza contro Spezia e Pisa. Un turno che ha visto le vittorie di Brescia, Cremonese, Como, e Sud Tirol contro Cittadella (terza sconfitta consecutiva), Lecco e Ascoli. Finiscono in pareggio Reggiana - Feralpi con la squadra ligure in nove e Samp - Modena. Venerdì nell’anticipo di campionato il Palermo ha battuto il Bari di Marino che gli è costato l’esonero del club pugliese.

Gli ospiti

All'appuntamento con "11 in campo" di questa sera parteciperà Luca Verna centrocampista del Catanzaro.

Come vederci

"11 in campo" andrà in onda alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.