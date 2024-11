Alla trasmissione condotta da Maurizio Insardà, oltre al ds ex Atalanta e Sampdoria, parteciperà anche il giornalista Antonio Ciampa

È andata in onda lunedì sera, alle ore 21.30, la settima puntata di "11 in campo", condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio Francesco Cozza, Paolo Mazza e Jennifer Stella.

Nel corso della trasmissione si parlerà della settima giornata del campionato di Serie B, caratterizzata dalla prima sconfitta del Pisa a Castellammare di Stabia, della vittoria della Samp a Modena del Frosinone a Cittadella, del Cesena in casa contro il Mantova e dei pareggi tra Bari - Cosenza, Salernitana - Catanzaro, Carrarese - Reggiana e Sassuolo - Spezia. Questa sera giocheranno invece Brescia-Cremonese e Sudtirol-Palermo.

Gli ospiti

Alla trasmissione condotta da Maurizio Insardà parteciperà il direttore sportivo Carlo Osti ex Atalanta e Sampdoria e il giornalista Antonio Ciampa.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.