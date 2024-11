È questo il giorno di Zona D. Come ogni venerdì alle 22.30 torna il format, condotto da Roberto Saverino, che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. I principali campionati dilettantistici calabresi entrano nella fase finale della stagione e anche in Serie D ci si avvia verso il tratto conclusivo: saranno due mesi intensi, con tanti verdetti ancora da esprimere. Protagonisti ed esperti ci daranno la loro versione sul calcio calabrese, sulla competitività dei tornei, sulle difficoltà da affrontare e anche sulla figura dell’allenatore.

Non mancherà l’atteso appuntamento con la classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B: chi saranno i migliori dieci dei campionati?. Come sempre siamo andati sui campi per incontrare uno dei protagonisti del calcio calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Angelo Sorace, direttore sportivo dell’Isola Capo Rizzuto e gli allenatori Leonardo Viterbo e Luigi Carnevale. Tutti e tre volti storici del calcio calabrese, con tante avventure alle spalle.