Come ogni lunedì si rinnova l'appuntamento con il calcio di LaC Tv e quindi con “11 In Campo”, la trasmissione in onda questa sera alle ore 21.30. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda (giornalista de La Gazzetta dello sport) è giunto alle 33esima puntata.

In studio, questa sera, l’ex arbitro Mario Palmieri, il direttore sportivo Giuseppe Ursino e Jennifer Stella. Si parlerà della scorsa giornata del campionato di serie B, che è stata caratterizzata dal pareggio a Bolzano della capolista Parma, delle preziose vittorie del Como, Cremonese, Brescia e Cittadella contro Catanzaro, Vari, Pisa e Reggiana. Finiscono in pareggio ben cinque partite, sei con il Parma: Feralpi-Cosenza, Ternana - Modena, Spezia - Lecco, Palermo - Samp e Ascoli - Venezia.

Gli ospiti

Ospiti della trasmissione condotta da Maurizio Insardà saranno: Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese e Mimmo Toscano, allenatore Cesena.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.