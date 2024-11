Venti i concorrenti provenienti da varie regioni d’Italia che si sono sfidati utilizzando le principali specialità dell’azienda di Limbadi famosa in tutto il mondo. Appuntamento alle 15 sul canale 17 e in streaming

Oggi, su LaC On Air, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) diciannovesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

La diciannovesima puntata avrà come protagonista il Gruppo Caffo che ha ospitato nella propria storica sede di Limbadi una prestigiosa competizione nazionale dedicata ai bartender. A colpi di cocktail, fra tradizione e innovazione, senza rinunciare anche a effetti speciali, venti bartender provenienti da varie regioni italiane si sono sfidati utilizzando le principali specialità della Caffo, con in testa il vecchio Amaro del Capo, e materie prime del territorio. Il gruppo Caffo, guidato con mano ferma e grande lungimiranza dal Ceo Nuccio Caffo, è leader assoluto in Italia nel comparto degli amari, e sta conquistando di anno in anno importanti quote di mercato all'estero. Nella scuderia Caffo sono rientrati, nel tempo, altri marchi prestigiosi quali l'Elisir San Marzano Borsci, e l'amaro Petrus Boonekamp tra i più noti e apprezzati a livello mondiale. La Caffo si esprime non solo sul fronte degli amari, ma anche di altri liquori e di prestigiosi distillati. Una citazione particolare merita il Liquorice prodotto a Vibo Valentia in uno stabilimento modernissimo dedicato alla Liquirizia Dop di Calabria.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.