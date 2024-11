L'appuntamento con il format condotto da Roberto Saverino è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con il calcio dilettantistico calabrese. Su LaC Tv andrà infatti in onda la dodicesima puntata del format Zona D. Il programma, ideato e condotto dal giornalista Roberto Saverino, in onda ogni venerdì alle 22.30. A Zona D, nella puntata numero 12, riflettori sulle squadre del momento in Eccellenza: Paolana e Rende, rappresentate dal direttore sportivo Nicola Samele e dal presidente Fabio Coscarella. Spazio anche al miglior bomber della Promozione, Giovanni D'Agostino. Inoltre le attese classifiche di rendimento.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.