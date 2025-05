Venerdì 2 maggio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centosettesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centosettesima puntata Emanuela Milone, agronoma e giovane imprenditrice a Lamezia Terme nel settore del florovivaismo. Sulla scia di una tradizione familiare consolidata, e impegnata prevalentemente negli attrezzati laboratori aziendali, Manuela Milone, laureata a Bari in Medicina delle Piante, dimostra sin da bambina tanta passione per quello che fa. È anche vice presidente dell'Associazione Florovivaisti italiani. L'azienda Milone, aderendo al sistema qualità Italia, è specializzata, in particolare, in piante da frutto, con un ruolo centrale per gli agrumi e gli ulivi, nonché in piante ornamentali e prato pronto. Il tema della sostenibilità ambientale è centrale per quest'attività produttiva che contribuisce, assieme ad altri operatori, a conferire al territorio lametino una funzione primaria, sul piano nazionale, nei diversi comparti del florovivaismo. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play