Ospite della decima puntata l'imprenditore e mastro birraio Marco Abramo, il cui birrificio è situato a Catanzaro.

Ospite della decima puntata l'imprenditore e mastro birraio Marco Abramo, il cui birrificio è situato a Catanzaro. Marco, la cui famiglia di appartenenza annovera diversi imprenditori anche noti, ha trasformato la sua passione giovanile in ragione di vita: le birre artigianali. Alle capacità, maturate nel tempo, dell'esperto produttore, che si muove con dimestichezza tra malti e luppoli, ha associato quella dell'imprenditore che rischia in proprio e che ama sfidare il mercato. Il mondo delle birre artigianali, che hanno come corollario anche quelle agricole, è in forte espansione sia in Italia sia all'estero, ed ha trovato spazio fra i colossi del settore, vere e proprie multinazionali che investono milioni di euro anche in comunicazione. Eppure la qualità delle birre artigianali, la loro flessibilità anche in termini di gusti, di tecniche di produzione, di aromatizzazioni, connessa alla freschezza di specialità che sono in gran parte soggette alla cosiddetta catena del freddo, ha aperto spazi di mercato importanti. Gli estimatori disposti a spendere qualche euro in più rispetto ai marchi industriali sono tantissimi! Abramo produce birre di varia natura, anche di ispirazione e tradizione belga.

