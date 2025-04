Mercoledì 23 aprile, alle ore 23.00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) 104esima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centoquattresima puntata, Giancarlo Suriano, esperto di peperoncini e di cultura piccante, per anni imprenditore nel settore delle conserve, ad Amantea, nel tirreno cosentino. La Calabria, per volontà del Dipartimento Agricoltura della Regione, ha avviato il complesso iter per il riconoscimento del Peperoncino di Calabria Igp. Tale traguardo darebbe il giusto peso a una tradizione agroalimentare apprezzata ovunque nel mondo, che ha avuto inizio, dopo la scoperta delle Americhe, con l'introduzione dell'ortaggio peperoncino in Europa e quindi anche nel Sud Italia.

In Calabria la storia del peperoncino è stata assolutamente vincente, tanto da diventarne un simbolo gastronomico e culturale. Il peperoncino calabrese, partendo dalle cultivar e dagli ecotipi più conosciuti, viene consumato fresco, essiccato e trasformato in polvere o in scaglie, oppure diventa componente essenziale di altre specialità di pregio quali salumi, formaggi, conserve di pesce, conserve di ortaggi.