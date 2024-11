Cosa compreranno gli italiani in vista del Natale? A cosa prestare attenzione quando si fanno acquisti al supermercato, in negozio o online? Come scegliere i prodotti tipici della tavola della festa? Sono alcune delle domande a cui risponderemo nella puntata di Link di questa sera con Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’Unione Nazionale Consumatori è la più antica associazione di consumatori in Italia che dal 1957 si batte per i diritti dei cittadini e per l’entrata in vigore di alcune importanti leggi sul tema come quella sull’etichettatura degli alimenti e recentemente la regolamentazione dei call center. Con l’avvocato Dona, il direttore Russo affronterà alcune delle tematiche più attuali relative agli acquisti: si parlerà dell’impatto del caro energia sul portafoglio degli italiani, ma anche di come alcuni fenomeni come la shrinkflation erodono il potere di acquisto delle famiglie. Non può mancare il riferimento alle truffe, considerato che Dona sul suo profilo Instagram da quasi 200 mila follower ogni giorno fa informazione ai consumatori per difendersi dalle principali truffe online e offline.

Link andrà in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.