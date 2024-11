La puntata del programma dedicato al calcio andrà in onda questa sera alla 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky

“11 in campo”. La trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport, Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Ospiti questa sera alle 21.00 Armando Ortoli direttore Sportivo della Spal e Floriano Noto Presidente del Catanzaro.

