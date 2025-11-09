Durante l’estate, sul litorale di Zambrone sono state soccorse due tartarughe Caretta caretta: una con un amo da tonno conficcato nei tessuti e l’altra con un trauma cranico. Grazie all’intervento del circolo Legambiente di Ricadi e al protocollo regionale, gli animali sono stati trasferiti al centro di recupero di Montepaone. Lunedì scorso, le due tartarughe - Caterina e Aglaea, chiamate come le persone che le hanno trovate - sono state rimesse in mare a Formicoli, nel comune di Ricadi.