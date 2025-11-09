È tempo di ritornare nel proprio habitat naturale per i due esemplari ritrovati l’estate scorsa presso Zambrone. Tutti i dettagli nella nuova puntata del format targato LaC a cura di Saverio Caracciolo
Dopo mesi di cure e speranza, Caterina e Aglaea – due tartarughe Caretta caretta che prendono il nome da coloro che le hanno trovate purtroppo ferite lungo la costa di Zambrone – sono tornate finalmente a casa: le acque di Formicoli, a Ricadi. Una rinascita che commuove e racconta il legame profondo tra l’uomo e la natura, resa possibile grazie all’impegno dei volontari di Legambiente e del centro di recupero di Montepaone.
Un viaggio di salvezza e libertà firmato dal videomaker Saverio Caracciolo, nella nuova puntata di LaC Storie, in onda domenica 9 alle ore 12.00 su LaC Tv e disponibile subito dopo su LaC Play.