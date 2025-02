Nel cuore dell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina, si accende un nuovo spazio di dialogo e confronto, un luogo dove la curiosità degli studenti incontra l’esperienza dei protagonisti della società. Si chiama Il Salotto delle Interviste ed è il format ideato dal Network LaC in collaborazione con l’Istituto, un’iniziativa originale che ribalta i ruoli tradizionali: qui sono gli studenti a porre le domande e a guidare il dibattito.

Ad inaugurare questa avventura è stata Cristel Generoso, studentessa che ha avuto l’onore – e la responsabilità – di aprire il ciclo di incontri intervistando un’ospite d’eccezione: la dirigente scolastica, Tiziana Furlano. Un incontro che ha messo in luce non solo la capacità della giovane intervistatrice, attenta e preparata nelle sue domande, ma anche la passione della dirigente nel raccontare la sua visione della scuola, il suo percorso e l’impegno quotidiano per costruire un ambiente educativo all’altezza delle sfide moderne.

Nel corso della conversazione, la dirigente Furlano ha parlato del suo arrivo all’Amerigo Vespucci, della sinergia con docenti e personale scolastico, e dei tanti progetti in cantiere per rendere l’Istituto sempre più dinamico e innovativo. Un dialogo che ha offerto uno spaccato autentico del mondo della scuola, con le sue sfide, le sue ambizioni e il desiderio costante di crescita.

L’iniziativa si preannuncia un successo, un’occasione unica per gli studenti di mettersi alla prova e per il pubblico di scoprire, puntata dopo puntata, nuove storie e nuovi volti. L’appuntamento con la prima puntata è fissato per domenica 9 febbraio alle ore 17:00, in onda su LaC Tv canale 11 DTT o in streaming su www.lacplay.it

Un viaggio di scoperta che è appena iniziato, con i ragazzi dell’Amerigo Vespucci pronti a dimostrare che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche di dialogo, confronto e, soprattutto, crescita.