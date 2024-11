Nel cuore ottocentesco di Cittanova, nato dopo il devastante terremoto del 1783, il popolo innalzò un grande tempio in onore della Madonna del Rosario, la cui prima pietra fu posta il 7 maggio 1823. A duecento anni di distanza, l'imponente luogo di culto, elevato alla dignità canonica di Santuario, rappresenta uno degli esempi più splendidi dell'arte calabrese nel quale l'architettura, la scultura e la pittura si fondono creando una realtà unica nel suo genere. La scopriremo questa sera nella nuova puntata del Sacro in Calabria, il format curato e condotto da Gianfrancesco Solferino in onda alle 21 su LaC Tv.

Oggetto della speciale devozione dei Cittanovesi, oltre che delle popolazioni viciniori, è la dolcissima immagine lignea della Vergine Maria col Bambino, opera tardo settecentesca scolpita dal maestro tropeano Domenico De Lorenzo, circondata da una costante, filiale manifestazione d'affetto.