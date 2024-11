Questa mattina la visita del Presidente della Repubblica in due aziende del Cosentino, Gias e Assolac. Un'occasione importante per tutta la regione, ne parleremo alle 14:30 su LaC Tv

Alla vigilia della festa dei lavoratori, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi nella provincia di Cosenza per una visita istituzionale. Con Dentro la Notizia, in onda su LaC Tv a partire dalle ore 14:30, approfondiremo gli aspetti di questo importante evento. Saremo in diretta da Mongrassano e da Castrovillari, luoghi della visita del Capo dello Stato. Tra gli ospiti della puntata Camillo Nola, presidente di “Assolac”; Gianpiero Calzolari, presidente “Granarolo”; Ferruccio Mariani, sindaco di Mongrassano. Appuntamento dunque dopo il tg delle 14 su LaC Tv.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.