Oggi, venerdì 19 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull'820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) settima puntata della nuova trasmissione "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Ospite della settima puntata il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo. La situazione economica della Calabria centrale, lo stato di salute delle aziende, i ritardi da recuperare, le opportunità immediate di crescita e di sviluppo, i punti di forza del territorio sono stati tra i temi trattati nel corso dell'intervista a Pietro Falbo che è anche dirigente di Confcommercio. Affrontato, ovviamente, anche l'argomento relativo al ruolo delle Camere di Commercio ed in particolare a quello svolto dall'ente camerale di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

