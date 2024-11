Su LaC Tv riflettori accesi sulla fiera internazionale appena conclusa, con uno sguardo al futuro del settore e alle emergenze in corso come peste suina e lingua blu. Appuntamento oggi alle 13

«Una vetrina privilegiata». Così l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo aveva definito il Sial di Parigi in occasione del taglio del nastro. La principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare, che quest’anno ha celebrato il suo 60° anniversario, ha aperto i battenti il 19 ottobre. Ventotto le realtà calabresi che hanno potuto mostrare al mondo le loro (e nostre) ricchezze. Ieri la chiusura.

Oggi Gianluca Gallo sarà ospite a Dentro la notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri, per tirare le somme dell’evento e discutere degli sviluppi futuri del settore agroalimentare in Calabria ma anche delle emergenze in corso, come peste suina e lingua blu.

L’appuntamento è alle 13, saremo in diretta sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.