Venerdì 2 agosto, su LaC Tv, tredicesima puntata di "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). "Imprenditori in volo" è stata programmata da LaC Network nell'ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali.

Ospite della tredicesima puntata l'imprenditore Pasquale Iuzzolini titolare, assieme ai fratelli, del principale gruppo vitivinicolo calabrese per numero di bottiglie prodotte, nonché per quantità di ettari vitati nell'area Doc Cirò. Non si può dar vita a vini d'eccellenza e che parlino del territorio se non si dispone di uve di primissima qualità, spiega Pasquale Iuzzolini nel corso dell'intervista, a ulteriore testimonianza di un'elevatissima professionalità acquisita proprio a partire dal quotidiano e meticoloso lavoro in vigna. L'identità culturale, le tradizioni, l'innovazione tecnologica, la predilezione per i vitigni autoctoni, la filosofia della qualità e della filiera corta: questi alcuni dei temi trattati nell'ambito della nuova puntata di Imprenditori in Volo. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.