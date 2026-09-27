Il 20 settembre è stato inaugurato il nuovo Bike Tour tra la Costa degli Dei e l’altopiano del Poro è un percorso cicloturistico permanente di circa 32 km che collega i Comuni di Drapia, Zaccanopoli e Zungri. Inaugurato con la partecipazione di oltre 150 ciclisti, l’itinerario attraversa uliveti, pascoli e strade rurali, offrendo panorami sulla Costa degli Dei e toccando importanti luoghi storici e culturali. Il percorso, realizzato nell’ambito del programma “Bici in Comune”, è attrezzato con segnaletica permanente, QR code informativi, punti di sosta e strutture per la ricarica delle e-bike. L’iniziativa punta a promuovere il cicloturismo e a valorizzare, tutto l’anno, il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico dei tre comuni, mettendo in rete borghi e territorio attraverso la bicicletta.

Il racconto della manifestazione sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 27 settembre alle ore 12:00.