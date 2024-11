Una proposta seguita da una raccolta di firme per intitolare l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme a Corrado Alvaro ha creato un vespaio di polemiche nella città della Piana.

Contro la proposta si è ribellata non solo la politica cittadina in consiglio comunale, ma anche il mondo dell’imprenditoria e delle associazioni di Lamezia Terme.

Nella puntata di oggi di Dentro la notizia, la nuova striscia di approfondimento quotidiana condotta da Pasquale Motta in diretta dai territori, si darà voce ai cittadini di Lamezia Terme che fino ad oggi non hanno avuto modo di esprimere la loro opinione.

L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv, subito dopo il tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.