Il sud Italia si spopola e la decrescita demografica diventa, di anno in anno, un'emergenza tanto grave quanto sottovalutata. Questa tendenza negativa è dovuta principalmente alla fuga dei giovani, che rappresentano la fascia d’età più dinamica e vitale di una società. Quali sono le cause di questo fenomeno? E quali le conseguenze dello spopolamento? Ne parleremo oggi a Dentro La Notizia, alle 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato dal comune di Bianchi Salvatore Bruno che raccoglierà le voci dei sindaci Raffaele Pane (Scigliano) e Pasquale Taverna (Bianchi). Avremo anche il contributo del giornalista Franco Laratta, dell'assessore regionale Gianluca Gallo e del sindaco di Cerzeto Giuseppe Rizzo.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.