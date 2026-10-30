Il locale di Montepaone Lido guidato da Roberto Davanzo e Anna Rotella conquista il prestigioso riconoscimento nazionale. Oggi a Dietro i fatti la storia di un’impresa che ha portato la creatività calabrese ai vertici della pizza italiana. Appuntamento alle 15 su LaC Tv

C'è una Calabria che si fa strada attraverso il talento, la capacità di innovare e la valorizzazione delle proprie radici. Una Calabria che riesce a trasformare le eccellenze gastronomiche in occasioni di crescita e riconoscimento nazionale. È la storia di Bob Alchimia a Spicchi, la pizzeria di Montepaone Lido, nel Catanzarese, che ha conquistato il titolo di Pizzeria dell'anno nella Guida 2027 del Gambero Rosso. Un risultato che premia il lavoro di Roberto Davanzo e Anna Rotella e porta ancora una volta i sapori e la creatività calabrese all'attenzione della scena gastronomica italiana.

Un riconoscimento particolarmente significativo in un settore sempre più competitivo. Qualità del prodotto, ricerca, sperimentazione, valorizzazione delle materie prime e capacità di accoglienza sono alcuni degli elementi che hanno contribuito a questo successo. Un progetto che ha saputo coniugare diversi stili di pizza, interpretazioni contemporanee e legame con la tradizione, senza perdere di vista l'identità del territorio.

Ma dietro questo risultato c'è anche una storia imprenditoriale, fatta di visione, organizzazione e capacità di costruire relazioni. C'è il lavoro quotidiano, la ricerca sugli impasti, l'attenzione ai dettagli e un modello di accoglienza che ha trovato nel Bob Fest un'ulteriore occasione di incontro e condivisione con pizzaioli e professionisti provenienti da tutta Italia.

E allora, cosa significa oggi fare impresa nella ristorazione partendo dalla Calabria? Come si costruisce un'identità riconoscibile in un mercato nazionale sempre più competitivo? E quanto possono contare le eccellenze gastronomiche nella promozione e nello sviluppo del territorio?

Ne parleremo oggi a Dietro i fatti, con il content creator Wlady Nigro, ospite in studio. In collegamento dalla pizzeria Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone Lido, il nostro collega giornalista di LaC News24 Francesco Graziano, insieme ai titolari della struttura Roberto Davanzo e Anna Rotella, per entrare nel cuore di un'esperienza che ha portato la Calabria sul gradino più alto del riconoscimento del Gambero Rosso. In conduzione Pier Paolo Cambareri.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.