Sabato 28 settembre, su LaC OnAir, alle ore 15.00, dodicesima puntata di "Grand Terroir", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. "Grand Terroir" è stata programmata da LaC Network nell'ambito dell'omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un'apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La dodicesima puntata ci porterà nell'area industriale di Sarrottino (Tiriolo), alle porte di Catanzaro, per presentare l'azienda Rolltek. Tecnologie avanzate, capacità di progettazione ingegneristica in proprio, macchinari all'avanguardia, attenzione per il design, la domotica e la sostenibilità ambientale a partire dal risparmio energetico, materie prime d'eccellenza... queste le caratteristiche di un'impresa Made in Calabria che, guidata da Salvatore Mancuso, ha saputo conquistare importanti quote di mercato all'estero e in Italia. Rolltek ha cambiato in meglio la vita degli operatori del settore (persiane orientabili e tapparelle avvolgibili in un'unica geniale soluzione), ma anche di tanti proprietari di ville e abitazioni residenziali, uffici, laboratori. Soluzioni su misura quasi si trattasse di un abito sartoriale, nonché adattabili ad ogni tipo di costruzione nuova o di ristrutturazione edilizia. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.