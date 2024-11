L’ex assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso è stato lasciato da solo a fronteggiare la valanga di polemiche che ha travolto la Regione Calabria per la sponsorizzazione da 2,6 milioni di euro di una pista di pattinaggio davanti alla stazione ferroviaria di Milano. Mentre dal Pollino allo Stretto le città capoluogo non hanno visto un euro. Ne parliamo oggi a Dopo la notizia, il format di approfondimento condotto oggi dal vicedirettore Enrico De Girolamo. Su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. In diretta anche sulla nostra testata web lacnews24.it.