L'Italia invecchia. E, con l'Italia, la Calabria che continua a spopolarsi. Ma perché accade e come invertire il trend? Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite della puntata il professore Francesco Aiello, ordinario di Economia politica dell'Unical.

Da una sua recente indagine spicca il dato dell'invecchiamento della popolazione residente nel Paese. I giovani lasciano l'Italia in cerca di nuove opportunità e la situazione economica rischia di diventare sempre più precaria. Non aiutano certo gli annunci del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, che non esclude dazi per l'Europa così come annunciato per altri Paesi nel mondo. Un rischio destinato a colpire anche e soprattutto le aziende calabresi impegnate nell'export, soprattutto nel settore agroalimentare. Cosa sta accadendo e cosa potrebbe dunque accadere?

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.