Oggi, su LaC On Air, alle ore 21.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) trentaduesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

La trentaduesima puntata è incentrata sulla filiera corta bergamotticola guidata a Bova Marina (Reggio Calabria) dal giovane imprenditore Bruno Autelitano. Liquori ed altre specialità al Bergamotto, tra le quali la famosa bibita gassata al bergamotto (il Bergotto), si ispirano tutti alla filiera corta agroalimentare. L'Amaro Kaciuto, prodotto di punta de La Spina Santa, nasce da un infuso di bucce di Bergamotto di Reggio Calabria, finocchietto, alloro e liquirizia. Niente chimica e massima volontà di esprimere i valori del territorio e le radici culturali e identitarie. Proprio in questi ultimi tempi Bruno Autelitano ha dato il via all'impianto di un nuovo bergamotteto che, tra l'altro, ha un grande valore paesaggistico perché posto su una collina che alle spalle guarda l'abitato di Bova, e di fronte il Mare Jonio.

La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.