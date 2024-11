Rombiolo, piccolo centro nel Vibonese, riabbraccia Valentia Crudo. Dopo un periodo di riabilitazione a Crotone, la giovane mamma e speaker radiofonica ha fatto rientro a casa. Un giorno di festa per Valentina, la famiglia e l’intera comunità. Un ritorno agli affetti dopo un terribile incidente avvenuto nell’agosto 2023 a seguito del quale persero la vita Antonella Teramo di 37 anni e la figlioletta Maya Campennì di 3 anni, rispettivamente cognata e nipotina di Valentina, nonché il conducente dell’altra auto coinvolta nell’impatto, Domenico Politi, 39 anni di Cittanova. Mentre Domenico e la piccola Fatima Teramo, ovvero il compagno di 32 anni e la figlia di 3 anni di Valentina, rimasero feriti.

Dopo vari interventi e una lunga riabilitazione, per la 30enne è il tempo di riscrivere una nuova pagina di vita. Al suo ritorno a Rombiolo, al percorso verso la guarigione, alle terapie seguite nella cittadina pitagorica viene dedicata la puntata odierna di Dentro la notizia, in onda a partire dalle ore 14:30 su LaC Tv.

In studio Pier Paolo Cambareri, inviata da Crotone Rossella Galati con gli ospiti: Paolo Scola, direttore sanitario dell’Istituto sant’Anna; Maria Elena Pugliese, medico e proprietaria dell’Istituto sant’Anna; Loris Pignolo, responsabile tecnologie riabilitazione robotica istituto sant’Anna; Elio Leto, aiuto primario unità gravi cerebrolesioni istituto sant’Anna e Daniela Cortese, neuropsicologa.

Dove vedere la puntata

