La prevenzione come atto d’amore verso se stessi e come strumento di salute pubblica. Si parlerà di questo nella nuova puntata di Dentro la Notizia, in onda alle 13 su LaC (canale 11 del digitale terrestre) e in streaming su LaC Play. I riflettori saranno puntati su Festival per la Salute, in programma a Fiumefreddo Bruzio proprio a partire da oggi e per tutto il fine settimana, che prenderà il via con l’apertura del Villaggio della Salute in piazza Europa.



Grazie alla collaborazione con la Komen Italia e alle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione, per tre giorni sarà possibile effettuare gratuitamente lo screening mammografico per le donne tra i 49 e i 69 anni residenti nei comuni del distretto dell’Asp di Amantea. Per le donne tra i 40 e i 49 anni e oltre i 70, il Servizio interdisciplinare di ricerche e prevenzione di Roma offrirà mammografie gratuite con visita senologica ed ecografia nei casi di seno denso.

In collegamento da Fiumefreddo Bruzio, con l’inviato Salvatore Bruno, ci sarà Raffaele Leuzzi, presidente dell’associazione Casa di Rosa, insieme ad altri ospiti della sezione di Amantea dell’Asp di Cosenza. In studio, con il conduttore Pier Paolo Cambareri, interverrà invece Gianfranco Filippelli, direttore di Oncologia Medica dell’Asp di Cosenza e presidente Lilt. Nel corso della puntata, sentiremo le voci degli organizzatori dell’evento e le testimonianze delle pazienti che hanno deciso di imboccare la strada della prevenzione, unico strumento valido per migliorare concretamente la risposta sanitaria a beneficio dei singoli e della collettività. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.