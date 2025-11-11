Dal debutto della nuova consiliatura ai primi equilibri politici: analisi e collegamenti in diretta da Palazzo Campanella con Giannetta e Falcomatà in compagnia del direttore de Il Reggino Claudio Labate. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Riparte la politica calabrese e torna Dentro la Notizia, l’approfondimento quotidiano condotto da Pier Paolo Cambareri, che oggi farà tappa a Reggio Calabria, nel cuore delle istituzioni regionali. Al centro della puntata, la prima riunione del Consiglio regionale della Calabria dopo le elezioni: un appuntamento cruciale che segna l’avvio ufficiale della nuova consiliatura e apre una fase politica tutta da costruire.

Da Palazzo Campanella, sede del Consiglio, il direttore del Reggino, Claudio Labate, racconterà clima, equilibri e novità di questa prima giornata d’aula, tra riconferme e nuovi ingressi, strategie di partito e aspettative del territorio. In collegamento esterno, i protagonisti del confronto politico tra centrodestra e centrosinistra: Domenico Giannetta, rieletto consigliere regionale di Forza Italia, e Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e appena approdato in Consiglio con le insegne del Partito Democratico.

Due voci di primo piano per leggere le dinamiche di maggioranza e opposizione, gli scenari che si aprono e le sfide che attendono la Calabria nei prossimi anni.

Dalla composizione dell’Ufficio di Presidenza alle prime dichiarazioni programmatiche, dai rapporti tra la giunta e il nuovo consiglio fino ai temi caldi che animeranno il dibattito politico – sanità, infrastrutture, autonomia differenziata, sviluppo del territorio – Dentro la Notizia offrirà un’analisi puntuale e un racconto dal vivo di ciò che accade dentro e fuori l’aula consiliare. Un viaggio nel cuore delle istituzioni calabresi per capire quale direzione prenderà la nuova legislatura e quali segnali arrivano dai partiti dopo il voto. L’appuntamento è come sempre alle ore 13 su LaC TV, canale 11 del Digitale terrestre, e in diretta streaming e on demand su LaC Play.