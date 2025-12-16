Dentro la Notizia torna in diretta con un racconto che mette al centro il senso della pena, il valore rieducativo delle istituzioni e il confine, sempre più necessario, tra esigenze di sicurezza collettive e umanità. La puntata di oggi si svilupperà in esterna, dal complesso penitenziario di Castrovillari, con l’inviato Francesco La Luna per raccontare un’iniziativa che unisce sport, memoria e reinserimento sociale. Ospite del format condotto da Pier Paolo Cambareri il direttore della Casa circondariale, Giuseppe Carrà, insieme agli organizzatori e ai protagonisti di un evento simbolicamente e concretamente significativo: un triangolare di calcio intitolato alla memoria di Rosetta Sisca, figura a cui è dedicato lo stesso penitenziario.

In campo una squadra di avvocati e due formazioni composte da detenuti. Un triangolare che va ben oltre l’agonismo sportivo e che diventa strumento di dialogo, di responsabilizzazione e di apertura verso un’idea di pena orientata alla persona. Un gesto semplice, ma carico di significati, che si inserisce in un percorso avviato da tempo dalla direzione del carcere di Castrovillari per restituire senso al tempo della detenzione e a costruire opportunità concrete per chi, un giorno, tornerà in libertà.

Dentro la Notizia analizzerà il valore di queste esperienze come leve di cambiamento, capaci di incidere sulla consapevolezza individuale dei detenuti, sulla percezione del carcere da parte della comunità esterna e sulla qualità complessiva del sistema penitenziario. Un’azione che parla anche a chi è destinato a restare in cella, perché l’umanizzazione della pena non è una concessione, ma un principio costituzionale.

Il confronto si allargherà al contesto territoriale e regionale, richiamando esperienze analoghe avviate nei giorni scorsi in altri istituti calabresi, come il carcere “Panzera” di Reggio Calabria, dove lo sport e le attività sociali hanno visto la collaborazione della Garante regionale dei detenuti. Segnali di una rete che prova a superare l’isolamento del carcere, trasformandolo in luogo di responsabilità e non solo di contenimento.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre sulla piattaforma streaming e on on demand LaC Play.